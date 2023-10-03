Skinceuticals, tasarımcı Aslı Filinta iş birliği ile Hatay’daki kadınların kalkınmasını güçlendiriyor

Hatay/Altınözü’ne bağlı Hazek Kadın Kooperatifi ile üretimini yaparak, kadın istihdamını destekleyen; buğday sapı örücülüğü geleneğini devam ettirmeyi hedeflenen anlamlı proje 2 Ekim 2023, Pazartesi günü Lagom House of Experience’ta SkinCeuticals, Aslı Filinta ve Hazek Kadın Kooperatifi ev sahipliğinde tanıtıldı. Davete sanat ve cemiyet hayatından Gonca Vuslateri, Meriç Aral, Oylum Talu, İdil Yazar, Füsun Kuran, Melda Kamhi Kosif, Tuçe Peksayar, Mina Ceran, Benan Terzioğlu ve Bilge Yenigül gibi isimler katıldı.

Kendin olmanın gücününe inanılarak yola çıkılan bu projede, Hazek Kadın Kooperatifi üretimi yaptı, kadın istihdamına destek verildi, buğday sapı örücülüğü geleneğini devam ettirmek hedeflendi ve Anadolu’nun geleneksel el işçiliği ile tasarımın gücü bir araya geldi. Doğal malzemelerle sürdürülebilirliğe de dokunan ”Buğday Sapı Örücülüğü” ile yapılan cimem’ler, Altınözü kadınları vasıtasıyla yeni çantalara dönüştürüldü.

Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dayanan cimem, buğday sapından örülerek Hatay Altınözü ilçesinde üretiliyor ve mutfakta nihale, ekmeklik, meyvelik, çerezlik, içli köfte ve tarhana kurutmak veya dekoratif amaçlı kullanılıyor. Cimemler sarma bağlama örgü tekniğiyle üretiliyor, kök boya tekniği ile renklendiriliyor ve farklı motiflerde örülebiliyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından ve kadın emeğinin gücünden ilham alarak bir dönüşüm hikayesi olarak konumlandırılan bu proje sayesinde 210 kadına, 210 aileye dokunuldu, doğal bitki örücülüğü yapan kadınların ördüğü cimemler 20-30’lu yaşlarda ki kadınların nesillerine geçti. 4000 adet çantanın yapımı için ortalama 7 ton buğday ve 40 dönüm tarla hasadına denk gelen bir buğday tüketimi oldu ve hepsi geri dönüştürüldü.

Hatay’da bulunan buğday tarlalarından toplanan sap buğdayların el emeğiyle örülmesiyle elde edilen özel çantalar deprem bölgesindeki Hazek Kadın Kooperatifi’nin zanaatkarlık gücünü gösterme imkanı sağlarken, bu proje adına 4000 adet çanta üretildi.

Anadolu kültüründen ilham alan ve markası “ASLI FILINTA”nın kalbini kolektif fayda ve sahici sürdürülebilirlik etrafında konumlandıran tasarımcı Aslı Filinta kültürümüzün değerlerini ileri dönüştürerek yaşatmak ve kadın el emeği konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor . Aslı Filinta, SkinCeuticals ve Hazek Kadın Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen bu projeyi şu sözleri ile anlattı: “Anadolu’nun geleneksel el işçiliğini ve değerlerini, yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde kullanılır hale dönüştürürken; tasarımın gücünü kullanan bir işbirliği bu. Daha fikir aşamasındayken fayda yaratmaya odaklanmış, kadını ve el emeğini desteklerken, doğal malzemelerle sahici sürdürülebilirliğe dokunan bir birliktelik. Kök boya ile renklendirilen hakiki buğday sapı örücülüğü ile meydana getirilen Cimemler, Hazek Kadın Kooperatifi çatısı altında Antakyalı kadınlar tarafından çantalara dönüşüyor. Geleneği geleceğe taşırken; değerlerimize ve birbirimize sahip çıktığımız gönül çarptıran bir proje bu. Dönüşümün, değer yaratmanın ve bir olmanın sonsuz seçeneklerinden biri bu. Elden ele, kalpten kalbe dokunarak biz olmanın çağını hep birlikte başlatacağız. Bu projenin bir parçası olan bütün paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimizle.”