Skinceuticals’dan dolgun cilt görünümünün yeni sırrı: HA Intensifier Multi-Glycan Serum

SkinCeuticals, tüm cilt tipleri ve tonları için hacim kazandıran ve dolgunluk veren çok boyutlu hacim artırıcı yeni serumu HA Intensifier Multi-Glycan’ı tanıtıyor. Yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri, yüz hacminin azalması ve dolgunluğunun kaybedilmesidir. Glikozaminoglikanlar, diğer adıyla glikanlar, cildin yapısını ve dolgunluğunu destekleyen temel bileşenler arasında yer alırken yaş ile birlikte azalma gösteriyor. Hiyalüronik asit, ciltteki etkisi ve dermal dolgu işlemlerinde kullanılma özelliği sayesinde en bilinen glikan olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, diğer glikanlar da cildin dolgun ve genç görünümünü korumada önemli bir rol üstleniyor. Glikan çeşitliliğini artırmak ve korunmasını sağlamak, ciltteki hacim kaybını azaltırken yaşlanma kaynaklı kırışıklıkların görünümünü de en aza indiriyor.

HA Intensifier Multi-Glycan, cilde hacim verirken aynı zamanda dolgun bir görünüm sağlıyor ve ince çizgileri dolduruyor. Multi-Glycan teknolojisinden ilham alan bu güçlü serum, cilt hatlarını belirginleştirirken cildin genç bir görünüm kazanması için hacmini artırıyor. Üç etkili hiyaluronik asit, Proxylane ve postbiyotik ferment içeren gelişmiş formülü ile HA gibi glikozaminoglikanları artırırken cildin üst katmanlarındaki seviyelerini koruyor.

Yeni HA Intensıfıer Multı-Glycan Teknolojisi:

Cildin sıkılığını ve yoğunluğunu desteklemeye yardımcı oluyor.Cildi nemlendirirken dolgun bir görünüm kazandırıyor.Cildin elastikiyetini arttırmayı destekliyor.Formülle uyumlu kombinasyon oluştururken, seruma karakteristik mor rengini kazandırıyor.

SkinCeuticals, Fitzpatrick I-VI skalasından farklı cilt tiplerini temsil eden 80’in üzerinde katılımcıyla 12 haftalık bir klinik çalışma yürüttü. Katılımcıların %90’ı cilt pürüzsüzlüğü, yumuşaklığı ve ton eşitliğinde iyileşme olduğunu belirtti. İlk Kullanımda Görülen Etkiler arasında; +10% anında dolgun görünüm verdiği ve +10% anında cildin parlak görünümünü arttırdığı gözlemlendi.

Kullanım Sonrası Anında Sonuçlar

İnce çizgilerin görünümünü %24 azaltır. -14% Marionette çizgi görünümünü azaltır. *** +7.7% Belirgin yüz hatları görünümü**

12 Haftalık Kullanım Sonrası Anında Sonuçlar

+10% Anında dolgun görünüm verir. ** +10% Anında cildin parlak görünümünü arttırır. **

HA Intensifier Multi-Glycan, farklı cilt tiplerine sahip 70 katılımcının yer aldığı 12 haftalık bir tüketici çalışmasında değerlendiriliyor. Katılımcıların %90’ı***** ürün deneyiminden memnun kaldığını belirtiyor.

İlk Kullanım Sonuçlarına göre; %91’i ciltlerinin daha rahat hissediyor*****. %95’i ürünün ciltte topaklanma veya pütürlenme yapmadığını belirtiyor*****. %92’si ürünün hafif dokuda hissettirdiğini belirtiyor*****

12 Hafta kullanım sonuçlarına göre ise tüketicileri %94’ü cildini yenilenmiş hissetmiştir *****. %84’ü ise cildinin daha parlak göründüğünü gözlemlemiştir. *****

Aynı zamanda SkinCeuticals HA Intensifier Multi-Glycan’ın tüm cilt tonlarında ve tiplerindeki etkisini göstermek amacıyla güvenlik ve klinik değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. 24 saat boyunca nemlendirme sağlıyor. Dermal dolgu işlemlerine entegre bakım sunuyor. İçeriğinde; paraben, boya ve parfüm yer almıyor.

SkinCeuticals’ın onarma kategorisinde yer alan HA Intensifier Multi-Glycan Serum sabah ve akşam 4-6 damla şeklinde cilde uygulanıyor. Sabahları, SkinCeuticals antioksidan C vitamini serumundan sonra kullanımı uygun olan serum sonrası güneş koruyucusu ile rutinin tamamlanması öneriliyor. Akşamları ise, SkinCeuticals Retinol uygulamasından sonra bu serumu tercih edilebiliyor. Cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza yönelik tavsiyeler ve bakım önerileri için SkinCeuticals.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

*Klinik çalışma, 12 hafta günde 2 kere uygulama.

**Klinik çalışma, 81 kişi, 12 hafta

***Klinik çalışma,63 kişi

****Ürünün normal kullanım koşulları altında 12 hafta uygulanmasından sonraki ortalama durum. Sonuçlar kişiden kişiye değişebilir.

*****Tüketici testi, 70 kişi