Siyah pirinç gücüyle cildinizde harikalar yaratın

Kore güzellik markası Haruharu Wonder, cilt bakımında yenilik ve doğal içerik arayanlara Black Rice serisi ile etkili bir bakım sunuyor. Yüzyıllardır güzellik sırları arasında yer alan siyah pirinç özleri ile zenginleştirilen bu seri, cildin doğal dengesini koruyarak derinlemesine nemlendirme ve besleme sağlarken aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkisi ile de tercih sebebi oluyor. Bu eşsiz bakım deneyimiyle cildinizin doğal güzelliğini ön plana çıkarın!

Haruharu Black Rice Hyaluronic Tonik 150 ml

Haruharu Black Rice Hyaluronic Tonik, fermente pirinç özü ve hyaluronik asit gibi güçlü etken maddelerle formüle edilmiş yapısı sayesinde cildin nem dengesini korumaya yardımcı olurken, antioksidan özellikleri sayesinde cildin elastikiyetini destekliyor. Ayrıca içeriğindeki beta-glukan ve kırmızı ginseng ekstresi gibi doğal bileşenler, cilt yenilenmesini hızlandırırken, besleyici ve yatıştırıcı etkileriyle günlük cilt bakım rutininizi zenginleştiriyor. Kolay bir uygulama sunan Haruharu Black Rice Hyaluronic Tonik, cildinizde yapışkanlık bırakmadan taze ve yenilenmiş bir his bırakıyor.

Haruharu Black Rice Moisture Temizleme Yağı 150 ml

Haruharu Black Rice Moisture Temizleme Yağı, günlük makyajını temizlerken aynı zamanda cildine bakım yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek oluyor. Formülünde yer alan pirinç kepeği yağı, zeytinyağı, ayçiçeği tohumu yağı, makademya tohumu yağı, jojoba tohumu yağı ve tokoferol (Vitamin E) cildin beslenmesini ve yenilenmesini destekliyor. Antioksidan özellikleri sayesinde cilt yüzeyinde gelişmiş bir koruma sağlarken cilt bariyerini de güçlendiriyor.

Haruharu Black Rice Airyfit Güneş Kremi SPF50 50 ml

Haruharu Black Rice Airyfit Güneş Kremi, SPF50+/PA++++ koruma faktörü ile hem yüz hem de vücut için mükemmel bir güneş koruması sağlıyor. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulanması önerilen Haruharu Black Rice Airyfit Güneş Kremi, ciltte eşit şekilde dağıtılarak ultra hafif ve kadifemsi bir bitiş bırakıyor. Ayrıca etkin bileşenleri arasında yer alan siyah pirinç yağı, niacinamide, adenosin, propanediol ve houttuynia cordata ekstraktı cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Eco-seramid (moringa) ile cilt bariyerini güçlendirirken mavi ışık koruması da sunuyor.

Haruharu Black Rice 10 Hyaluronic Krem 50 ml

Haruharu Black Rice 10 Hyaluronic Krem, cildinizin doğal sıkılığını ve parlaklığını koruyarak, pürüzsüz ve nemli bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Formülündeki 10 farklı moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit sayesinde, cildin çok katmanlı nemlendirilmesine yardımcı olurken, yaşlanma belirtilerine karşı koruma sunan antioksidan özellikleri de içeriğinde barındırıyor. Doğal lavanta yağı kokusu ile cildinizi nemlendirmekle kalmıyor, ferahlatıcı bir deneyim de sağlıyor.

Haruharu Black Rice Moisture Temizleme Jeli 100 ml

Haruharu Black Rice Moisture Temizleme Jeli, cildinizi nazikçe temizlerken aynı zamanda derinlemesine nemlendiriyor ve yumuşatıyor. Yüzünüzü ıslattıktan sonra yeterli miktarda jel uygulayıp, 30 saniye boyunca nazikçe masaj yaparak kullanabileceğiniz Haruharu Black Rice Moisture Temizleme Jeli, içeriğinde bulunan siyah pirinç, bambu kabuğu ekstresi, beta-glukan, panax ginseng kök ekstresi ve trehaloz sayesinde günlük cilt temizliğinizi nazik ve etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı oluyor.