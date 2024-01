Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, gurme lezzetleri ile unutulmaz bir Sevgililer Günü deneyimi sunuyor

İstanbul'un en huzurlu yakasında, Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, deniz ile yeşilin buluştuğu eşsiz ambiyansında konumlanan dünyaca ünlü imza restoranlarında misafirlerine Sevgililer Günü’ne özel unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, her biri Boğaz manzarasına ve açık alana sahip restoranlarında sevdiklerinizle geçireceğiniz ve her anı titizlikle planlanan romantik bir akşam vadediyor.

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul içerisinde yer alan Londra kökenli İtalyan restoranı Scalini İstanbul, otantik ambiyansı ve en kaliteli malzemelerden hazırlanan geleneksel İtalyan lezzetleri ile misafirlerini Boğaz'ın kıyılarından ayrılmaya gerek kalmadan İtalya’ya gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. Scalini İstanbul’un Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan menüsünde başlangıçlarda enginar salatası, Polpettone, ıspanak ve ricotta peyniri ile hazırlanan ravioli yer alırken, ana yemekte sunulan dana yanak ve jumbo karidesten oluşan Surf&Turf tabağı unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Gül sosu ile servis edilen Rose Panna Cotta ise sevdiğinizle geçireceğiniz akşam yemeğine en romantik şekilde noktalıyor.

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul bünyesinde yer alan Latin Amerika ve Asya kültürünün en lezzetli örneklerini sunduğu Toro Latin Gastro Bar ise paylaşımlı tabaklar ile sevdiğinizle birlikte deneyimleyeceğiniz eşsiz bir akşam yemeği sunuyor. Dünyaca ünlü, ödüllü şef Richard Sandoval’ın kendi yorumlarını taşıyan yemekleriyle misafirlerine benzersiz lezzetler sunan Toro Latin Gastro Bar’ın sadece bu özel gece için tasarladığı menüsünde, ızgara armut salatası, pembe sushi rol, pembe mole soslu fırınlanmış tavuk veya Peru sosu ile çupra balığının eşsiz uyumundan oluşan Pescadı Frito yer alıyor. Şefin Aşk Bombası ismiyle sunduğu final tatlısı ise bu özel geceyi unutulmaz kılıyor.

Six Senses Kocataş Mansions’un tarihi avlusunda yer alan Chef Erdal ise Anadolu mutfağından vazgeçemeyen çiftleri ağırlıyor. Chef Erdal, imza lezzetleri arasında yer alan Alinazik, fettah, acılı Antep ezme, Girit ezme, muhammara, çiğ köfte ve yaprak salatanın yanı sıra ara sıkacaklarda sunduğu kızarmış içli köfte ve fındık lahmacun ile bu özel geceyi şölene dönüştürüyor. Ana yemeklerde sunulan Adana kebap, tavuk şiş ve Erdal et ise gecenin yıldızı oluyor.

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, 14 Şubat gecesinde, her biri Boğaz manzarasına ve iki tarihi yalının eşsiz ambiyansına sahip restoranlarında Sevgililer Günü’ne özel tasarladığı imza lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için;

Six Senses Kocatas Mansions, Istanbul

reservations-istanbul@sixsenses.com

+90 212 355 55 00