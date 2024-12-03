Siren Ertan’a dostlarından doğum günü sürprizi

Amerika seyahatinden dönen Ertan’a dostları Akmerkez Serafina’da unutulmaz bir doğum günü yaşattı.

Pastadan mekan süslemeye büyük bir emekle ve şık bir organizasyonla süslenen Serafina’da dostlarının sürprizine şaşıran Siren Ertan’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Köpüklerle karşılanan Ertan, eğlenceli partisinde arkadaşlarıyla duygu dolu bir gün geçirdi ve sık sık arkadaşlarına sarılıp teşekkür etmeyi ihmal etmedi.