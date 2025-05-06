Şira Sahilli'den Bahar dizisi açıklaması

Oyuncu Şira Sahilli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Herhalde 4-5 bölüm kaldı. Sonra tatil başlıyor" dedi. 'Bahar' dizisinde yer alan Sahilli, "Şahane tecrübe ve deneyim oldu. Tanıştığım insanlar sektörün hatırı sayılı insanları olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Doktoru canlandıran oyuncu, "Artık bazı terimlere hakimim. Senaryoda bilmediğimiz terimler geldiği zaman yanımızda danışman doktorlar oluyor, onlar bize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Sahilli, "Gerçek hayatta ilginç bir anınız oldu mu?" sorusuna, "Şey oluyor, 'Siz kendi reçetinizi kendiniz yazamıyor musunuz?' diyorlar. Maalesef imza yetkim yok" esprini yaptı.



BENİM İÇİN BİRAZ BURUK

Hataylı olan Sahilli, "Yeni gittim. Çok özlemiştim. Depremden sonra gidememiştim. Eski halini görememek üzüyor. Hafif hafif toparlanmışken görmek istedim. Kültürel bir gezi yaptım memleketime" dedi.

Oyuncu, "Neler hissettiniz?" sorusuna, "Benim için biraz buruk. Yollarda halen yürünemiyor olmaması üzücü..." cevabını verdi.