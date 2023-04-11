Sinem Ünsal’dan Estetik Açıklaması

Meslektaşı Halit Özgür Sarı ile ilişkisini noktalayan Sinem Ünsal, arkadaşlıklarının devam ettiğini ifade etti. Ünsal, “Biteli o kadar uzun zaman oldu ki konuşmaya bile gerek yok. Evet güzel bir şey yaşadık, bitti. Çok da severim kendisini. Hala daha görüşüyoruz. Bu sektörde bunu başarmak zordur, niye öyle bilmiyorum ama biz iyi anlaşan iki partnerdir. Arkadaşlığımızı zedelememek için ilişkimizi bitirdik, arkadaşlığımızı koruyoruz. Bir sorunumuz yok.” diye konuştu.

“BİR ŞEYİN YASAK EDİLMESİ DURUMUNA KARŞIYIM”

Sinem Ünsal, Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı “Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor” şeklindeki sosyal medya yasasını yorumladı. Yasaklara karşı olduğunu söyleyen Ünsal, “Tabii ki filtreli fotoğraf paylaşıyorum. Onlar çok eğlenceli oluyor. Filtreli olmayan halimizi ekranlarda çok gördük. Bizim kaçıracak bir şeyimiz yok. Kim nasıl istiyorsa öyle paylaşsın. Bir şeyin yasak edilmesi durumuna karşıyım. Filtreli ya da filtreniz bu kişinin karar vereceği bir durum. Estetik de o zaman yasaklanmalı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şeyin diktatörce yasaklanmasından yana değilim” dedi. Bir oyuncu olarak estetiği karşı olmadığını ifade eden Sinem Ünsal, “Hiç estetik yaptırmadım. Gerek duysaydım yaptırabilirdim. Bir şeye karşı olmaya gerek yok. Yarın öbür gün bir şey yaşarız estetik geçirmek zorunda kalırız. Büyük konuşmamak lazım. İnsan değişkendir her şey yapabilir.” diye konuştu.

“BUNU KIRACAĞIZ”

Ünlü oyuncu, sektördeki kadın erkek eşitsizliğinden de dert yandı. Ünsal, “Erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha yüksek ücret aldığı doğru mu?” sorusuna “Bu tabii ki dünya üzerinde bütün sektörlerde böyle. Çok sinirlendiğim bir konu. Bunu kıracağız yani. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedeler için düzenlenen yardım çalışmalarına katılan Sinem Ünsal, ay sonunda deprem bölgesine gideceğini söyledi: “Zor süreçler maalesef üst üste geliyor. Hepimizi çok etkileyen bir olay yaşadık. Sadece o bölgede yaşayanları değil hepimizi etkiledi. Eski hayatımıza dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Orada bizim desteğimizi bekleyen bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız var, vatandaşımız var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizde nisan ayının sonunda gideceğiz. Yararlı olacağımız zaman yararlı olacağımız bir ekiple gitmek istedik”