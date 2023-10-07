Sinem Kobal'ın AVM tarzı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın AVM tarzı... İşte detaylar...

Sinem Kobal, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra soluğu Morini’de aldı.

 

Yakın arkadaşlarıyla buluşup kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan Sinem Kobal, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Sinem Kobal’ın her zaman olduğu gibi güzelliği ve şık tarzı ise göz kamaştırdı.

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