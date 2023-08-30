Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ailece tatile çıktı
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, çocuklarıyla tatile çıktı. İşte detaylar...
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında Cunda'da evlenmişti.
Çiftin, Lalin (2020) ve Leyla (2022) adlı iki kız çocukları oldu.
Kobal ile İmirzalıoğlu, çocuklarıyla tatile çıktı.
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