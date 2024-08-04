Sinan Özen'den estetik itirafı!

Sinan Özen, Nuh'un Gemisi Hotel'de izleyici karşısına çıktı.



Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Bu pantolon hoşuma gitti. Rahatlığı seviyorum. Bana yakışan önemli... Sahne kıyafetleri önemli. Kız kardeşim mesleği olduğu için düşüncelerimiz örtüşüyor. Daha farklı ne olabiliri yapmaya çalışıyoruz. Bedenin de uyması gerekiyor. Üzerinizde iyi durması ve yakışması önemli... Marka takıntım asla olmadı. Marka insanın elbisenin içinde olan kişidir" dedi. Yeni eser çıkaran Özen, "7-8 gün oldu çıkalı. Üç ayda bir yeni şarkıları çıkıyoruz. Ne kadar tıklandı ve ne kadar izlendiye bakmazsınız dinleyimizle paylaşıyoruz. Çünkü biz bu işe sevdalıyız" diye konuştu.

60'ıncı yaşına giren şarkıcı, "Yaş takıntım yok. İnsanın orta yaşı 65'te başlıyor. İnsanın ruhu önemli... Nüfus kağıdında yazdığının içine sokmuyorum kendimi" ifadelerini kullandı.



ESTETİĞİM YOK

Erkeklerin estetik yaptırmasına Özen, "Estetiğim yok. Spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Günde 1.5-2 öğün tüketiyorum. Ekmek hariç her şey yiyorum. Bir iki botoks dokunuşum oluyor. Gülünce çizgilerim var. Bunlar bizim hayatımızın yaşanmışlıkları. Ama karşı değilim. Doğaldan kaçmamak koşuluyla olabilir" açıklamasını yaptı.



Babalıkla ilgili konuşan şarkıcı, "Bu kadar mücadele ve stresin içerisinde yorgun olmam lazım ama evlatlarım diri tutuyor. Enerjim onların sayesinde...Çocuklar uyuduğunda gece 2'de şarkı yapıyorum" dedi. Özen, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İki kardeş olması iyidir" yanıtını verdi.