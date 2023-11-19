Sinan Çalışkanoğlu ve Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz proje!

Başrollerinde Sinan Çalışkanoğlu ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı 'Ah Leyla Vah Kerem' filminin çekimleri başladı.

Parrot Film tarafından çekilen filmde ayrıca Betigül Ceylan, Necat Bayar, Ceren Taşçı, Levent Sülün ve Fatma Nilgün Özgüven gibi oyuncular rol alıyor.

Gün Doğa Sarı’nın yönettiği projenin senaryosunu ise Dilek Aydoğdu Kaya kalema aldı.

Filmin 2024 ocak ayında televizyonda yayınlanması bekleniyor.