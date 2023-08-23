Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu kendi markasının yüzü oldu

Sinan Çalışkanoğlu, eşi Çiğdem Çalışkanoğlu ile Nişantaşı Citys'de görüntülendi.

Oyuncu, "İş görüşmesi için geldim. Tiyatro provasına başladım. Eylül ayında oynamaya başlayacağız. Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof, Billur Yazgan ve Cansu Tosun'la yer alıyoruz. Keyifli bir oyun" dedi.

Çalışkanoğlu, "Ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Ağustos ayında provalar var diye iş almamaya çalıştım. Oyun çıktıktan sonra tiyatroyu engellemeyecek işler olabilir" yanıtını verdi. Tatil yapmadıklarını söyleyen Çalışkanoğlu, "Depremden sonra keyfimiz yoktu. Çiğdem Antakyalı... Herkes için zor geçmiştir. Bizden daha zor geçirenler vardır. Antakya'daki ev yıkıldı annem bizde... Tek tesellimiz yakın çevremizde can kaybı olmaması. Üzerinden altı ay geçti ama sanki yeniymiş gibi hissettiğimiz bir acı" diye konuştu.



KENDİ MARKASINI ÇIKARIYOR

Çiğdem Çalışkanoğlu, "Kendi markamla kozmetik bir ürün çıkarıyorum. Saç üzerine... Şampuan, saç maskesi ve saç serumu gibi güzel ürünler olacak. Şu ana kadar deneyen herkes çok beğendi. Bu hafta piyasada olacak" dedi.