Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile aşk yaşadığını açıklamıştı! Akçıl, Samyeli'nin sevgilisi Çağrı Telkıvıran'a şok göndermede bulundu

Sinan Akçıl, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Fas Marakeş’ten geldiğini söyleyen Akçıl “Amsterdam konserim vardı. Oradan da Paris’e geçtik, sonra da Fas’a gittim. İlk kez gittim inanılmaz güzeldi. Fas’ta seçimlerin etkilisini de çok gördüm. Herkes Türkiye’de ki seçimleri konuşuyor. Şoföründen tut, bize yardımcı olan arkadaşlara kadar herkes Müslümanların duyduğu mutluluktan bahsediyordu. Bu bana çok gurur verdi” dedi.



Muhabirlerin “Son dönemde Merve Dizdar ve Melek Mosso’nun ödül aldıktan sonraki açıklamaları çok konuşuldu. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?” sorusuna Akçıl “Melek’i seviyorum. Ona bir şey demek istemiyorum. Bunu Melek için söylemiyorum ama ülkemizi güzel anlatalım yurt dışına. Biz öyle yapıyoruz. Tabii ki sorunlar var ama hep beraber kendi içimizde halledelim” dedi.



"HANGİ ÇAĞRI?"

Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Defne Samyeli ile ilgili aşk yaşadığı haberlerinin sorulması üzerine ‘1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi.’ açıklamasını yapmıştı. Samyeli, aranjör Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraf ile duyurmuştu. Bunu soran muhabirlere Akçıl (gülerek) “Hangi Çağrı? Bizim Çağrı? Ne güzel abi severiz biz, destekliyoruz kardeşimizi yıllardır Berkay ile. Mutluluklar dilerim ne diyeyim yani. Çağrı bizim kardeşimiz severiz. Paylaştıkları fotoğrafları da görmedim. Fas’ta daha güzel şeylere bakıyordum.” dedi.