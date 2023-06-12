Sinan Akçıl’dan ‘proje aşkı’ itirafı

Sinan Akçıl, önceki akşam TFF 1. Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Sinan Akçıl, "Biraz yorgunum, Almanya'dan geldim. Direk ordan ayağımızın tozuyla iki saat uykuyla çıktık buraya geldik. Sağ olsunlar beni istemişler." dedi.

Yoğun bir konser maratonunda olan Sinan Akçıl, "Harika devam ediyor konserler, yoruluyoruz ama değiyor. Uçakta uyudum bu gün gelirken. Hostes hanım uyandırdı sağ olsun. Halkın sevgisiyle beraber her şey yolunda. Ben karşılıklı sevgiyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onlar da beni seviyorlar, yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum herkese." dedi.

Birçok şarkıcıyla birlikte projeler yapan ve birçok sanatçıya şarkılar yazan Sinan Akçıl, şarkı verdiği birden fazla ünlü şarkıcı ile de aşk yaşamıştı.

Gazetecilerin "Sinan Bey, dizilerde oluyor ama sizin de hiç proje aşkınız oldu mu bilmediğimiz?" sorusuna gülerek yanıt veren şarkıcı, "Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta telefonda hiç inanılmayacak kişiler aradı. Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız vs. diye bir çok kişi istedi benden bunu. Ben sana üç katını veriyim bir daha mesaj atma bana dedim onlara. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım ben ya. Hoşuma gitmiyor. Bu kişiler ile de irtibatımı kestim." diyerek şaşırttı.