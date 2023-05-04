Sinan Akçıl’dan İzmir çıkarması

Konsere dakikalar kala başlayan yağmura rağmen konser alanını dolduran binlerce genç ile tek bir ağızdan şarkılarını seslendiren Akçıl Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin’i de sahnesinde konuk etti. Kendisine hediye edilen Bucaspor formasını da giymeyi ihmal etmeyen Akçıl “Forma koleksiyonumda olmayan bir formaydı artık en özel forma olarak saklayacağım” diyerek alanı dolduran Bucaspor taraftarlarına slogan attırdı.

HODRİ MEYDAN

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl “Piyanist 3’ün gidişatından çok memnunum. Efkar Gecesi 5 milyon u geçti. Yaz geldi artık. Kış aylarında kapalı mekanlarda çıkıp sahne verip salonu doldurduk diye sevinenleri meydanlara halk konserlerine davet ediyoruz. Hodri meydan” diyerek meydan okudu.