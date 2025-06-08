Sinan Akçıl'dan 'Hadise' yaratacak cevap!

Sinan Akçıl'da Ferit Ömeroğlu'nun programında fenomen olan Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal akımına katıldı. Verdiği tepkilerle sosyal medyayı karıştırdı. Ben hiç konuşmasam baştan olur mu diyen Akçıl, "Şarkıcı olarak mı müzisyen olarak mı? Müzisyen olarak dersen hiç konuşmamam lazım bu akımda Türkiye'de" dedi.

Buray, Mustafa Ceceli, Yusuf Güney, Mehmet Erdem, Halil Sezai, Berkay, Koray Candemir, Gökhan Özen, Tan Taşçı, Gökhan Türkmen, Edis Görgülü, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Mabel Matiz, Yalın, Murat Boz isimleri sayılırken koltukta uyku moduna geçti. Aralarında benden daha iyi bir müzisyen yok" dedi. Kenan Doğulu'ya geldiğinde ise orada durdurdu.



ZARFINDAN HADİSE ÇIKTI!

Sinan Akçıl seçtiği zarfta çıkan, "Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?" sorusuna, "Hayır reklam yaptığını düşünüyorum. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben unuttum her şeyi" dedi.



DANLA BİLİC VE MELEK MOSSU BENİ TAKİPTEN ÇIKMIŞ!

Sinan Akçıl sosyal medyada Danla Bilic ile Melek Mosso'nun kendisini durduk yere takipten çıktığını ve Danla Bilic'in beraber katıldıkları bir programı kaldırttığını söyledi.



Canlı yayında Sinan Akçıl'a, "Sayın Cumhurbaşkanından tek bir şey isteyeceksiniz ve hallolacak. Ne istersiniz?" sorusu yöneltildi. Sinan Akçıl, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım; lütfen benim sizinle baş başa konuşabilme anlarına sahip olabilme şansımı, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı-sanatçı arkadaşlarıma da yapın ki, onlar da benim sizi sevdiğim gibi sizi sevmeye 5 dakika içerisinde başlasın."