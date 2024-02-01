Sinan Akçıl’dan bomba gibi sözler

Kadir Çetin: Sinan Akçıl siyasete doğru kaysa da ben Sinan'ın müzik dünyasından kopmasını istemem.

Sinan Akçıl: Ben zaten siyasete atılırsam günün birinde, milletvekili olursam ikisini bir arada götürmeyi düşünüyorum.

O konuda bir devrim yapmak istiyorum. Ben siyaseti takım elbise üzerine kurulu bir anlayış olarak görmüyorum.

Kadir Çetin: Belediye başkanlığını düşündün mü hiç?

Sinan Akçıl: Hayır. Ama yapan müzisyenler var, mesela Hakan Peker Safranbolu'ya koydu başkanlığını, kendi memleketine.

Kadir Çetin: Bu arada son 10 yıldır piyasada şarkı sıkıntısı söz konusu diyorlar. Sen ne dersin?

Sinan Akçıl: 10 yıldır aynı şey söyleniyor Kadir, artık çok sıkıldım.

Kadir Çetin: Ama şarkı çıkmıyor diyorlar.

Sinan Akçıl: Çıkmıyor diyorsun ama son yaptığım şarkı 3 haftada viral oldu. Hande Yener'in sopa şarkısı gündemde hit şu an. Sadece bunlar da değil, 13 yıl önce yaptığın bir şarkı da viral olabiliyor. Yani 10 yıldır benim şarkılarım hit’ken bile ben bu lafları duydum, artık pek ciddiye almıyorum.

Kadir Çetin: Bu arada ben kendi kendime düşünürken ''Sinan Akçıl'la Hande Yener bir araya gelmeli'' dedim. Sen ne dersin?

Sinan Akçıl: Kendisi en beğendiğim seslerden birisi tabii ki. Önceden çokta güzel enerjimiz vardı. Ama o zaman hem özel hayatta hem iş hayatında beraberliğimiz vardı. Şimdi tekrar bir araya gelsek aynı enerji yakalanır mı bilmem. İsterdim tabii ama enerjimizden emin değilim ne olur diye.Eskiden Hande ile 24 saat kafamızı şarkılardan kaldırmazdık.Aynı enerji aynı duyguyu yakalarmışız açıkçası bilmiyorum ama, ben isterdim fakat yine söylüyorum kendimin ve onun eski enerjimizin olacağını sanmıyorum.Ama bir araya gelince ne olur bilmiyorum.

Kadir Çetin: Tekrar bir beraberlik olur mu görüşmeler de ya da şarkılarda?

Sinan Akçıl: Fanlar da mesaj atıyor görüyorum, onlar da istiyorlar, günün birinde tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum, Handenin yeri farklıdır sonuçta belki eski hat gibi bir şarkı çıkararız bakmak lazım hayırlısı diyelim.

Kadir Çetin: Ferhat Göçer ile de eskiden verdiğin şarkılarla dikişin tutardı.Biri bana gelsin, kızım,bunları boşver kalp kalbe karşı derler, Ferhat Göçerde de çok şarkım var, kariyerinin yarısının şarkıları bana ait ama şimdi eski dikiş tutmaz.

Sinan Akçıl: Ajda Pekkana şarkı vermişim DMC Genel Müdürü Samsun Demir aradan geçen zamanda 2 kere şarkının parasını ödedi, öyle de tatlı anımız var.Sonra o şarkıyı hiç kullanmadı.

Kadir Çetin: Cumhurbaşkanını seviyorsun ve siyasi görüş olarak’ta onu destekliyorsun. Bu konuda hiç endişen oldu mu? Başka partilere mensup seçmenler, müzikseverler sana gönül koyar diye endişelendin mi?

Sinan Akçıl: Bir önceki seçimde İmamoğlu’nu destekleyen sanatçılara kimse niye destekliyosun yada İmamoğlu yalakası falan demedi, ama öteki tarafı destekleyen sanatçılara saldırıyorlar, hemen yalaka yaftasını vuruyorlar.Bence böyle şeylere gerek yok, herkes istediğini destekler sever kimse kimsenin sevgisine karışamaz.

Kadir Çetin: Peki bu işler nasıl düzlecek herkes siyasi ve diğer görüşlerini rahatça söyleyip savunduğunda linç kültürü olmadan nasıl olacak?

Sinan Akçıl: Sosyal medyanın komple kapanması lazım (Gülüyor)Sosyal medya kapanırsa bu gerginlik biter, eskiden insanlar bu kadar birbirine ulaşıp hakaret edip ortamı geremiyordu, sosyal medya çıktı herkes herkese gider yapıp hakaret ediyor, ortamı geriyorlar.

Sinan Akçıl: Amerikada Trump’ı en ağır eleştiren sanatçılar oldu hepsi konser vermeye devam etti yada vatan haini ilan edilmedi.Örneğin Justin Tımberlakek Trump’ı destekliyormuş o zaman Californiadaki konserini iptal edelim diye bişey yok.Ama ben sanatçı olarak Kuşadası hariç hiç bir CHP Belediyesinde konser yapamadım.Ben şu an konser sayımdan ve katılımdan çok memnunum ama keşke şarkıcıların hangi siyasi partinin sempatizanı diye bakılmasa da sanatçı kimliği ve şarkılarına bakılsa iki taraf’ta yeterince konsere davet ederler.

Kadir Çetin:Cumhurbaşkanı ile samimi olduğunu biliyoruz, Cumhurbaşkanı nasıl birisi nasıl tarif edersin kendisini?

Sinan Akçıl. Ben partizan biri değilim, ben şahıslara sevgi duyuyorum,Cumhurbaşkanını da seviyorum.Cumhurbaşkanı diyince ‘’Vefa’’ Babacanlık’’ Olarak tarif ederim kendisini. Anneannem vefat edince de o taraftan dönüş olmuştu, bunlar benim için önemli şeyler.Bunu o dönem Kemal Bey’de yapabilirdi, onunda insani duyguları var ama bana yapmamıştı.

Kadir Çetin: İBB Konserlerinde çıktın mı? Yada davet aldın mı?

Sinan Akçıl: Yo yo onların genelde kadrolu sanatçıları var onları çıkarıyorlar.Murda ve Hadise gibi (Gülüyor)

Kadir Çetin: Bu arada Hadise ile yeni bir şarkı yapmak ister misin?

Sinan Akçıl: Olabilir tabi niye olmasın çok yetenekli bir kız, sonuçta benle tanıştıklarında Türkçe şarkılara bu kadar hakim değildi.Türkçe şarkı söylemesi de çok ilerledi.Beraber şarkı olur mu olur tabi ama polemiklerden dolayı zor olur, çok magazinsel polemikler olur vs o yüzden zor olur.Ben ona karşı duygusal anlamda özel hayat anlamında hiç bir hissim yok, sürekli bu konular önüme geliyor, soruluyor .Ama bu sorular günlük hayattaki diğer sıradan konulardan biri.

Kadir Çetin: Demet Akalın'a 2 şarkı vermiştin sanırım.

Sinan Akçıl: Son 10-15 yılın en iyi şarkılarını Demet Akalın'a verdim. Albüm oldu Demet'in ki. Bayramda, Nisan gibi çıkacak sanırım, onun da haberini vermiş olalım. Albüm de benim, Ersay’ın şarkıları var. 90’lı yıllarda Tanerin affetmedim şarkısı vardı, onu aldı okudu Demet. Mabel Matiz'le de görüştü fakat onlar anlaşamadılar, Mabelden almadı.

Kadir Çetin: Mustafa Ceceli ile bir şarkı yada düet gelirim?

Sinan Akçıl: ‘’Asla Mustafa ile bundan sonra işbirliği vs olmayacak’’ Derken Mustafa Ceceli ile kırgın olduğu belli oldu.

Kadir Çetin:Besteci olarak ilk şarkın neydi? İnsanlar seni neden bu kadar seviyorlar?

Sinan Akçıl: İlk bestemi bundan 20 Yıl önce yaptım, o günden bu yana şarkılarım ile insanların kalbine ve medya aracılığı ile de evlerine girdim.O evlerdeki insanlar beni bestelerimde buldukları duygular sayesinde beni ailelerinden biri olarak gördüler solsunlar.ben de onları.

İlk bestem Zeynep Casalini dokunma bana idi.Sonra İzel Anlayamazsın, 2007 izel Guru vs devam etti.

Sinan Akçıl : Son zamanlarda Müslüm Gürses Azer Bülbül şarkıları üzerine beta yapıp düet yapan rapçiler arabeskin duayenlerinden nemalanıyorlar.Kendi kitleleride arabeskçi olduğu için bu tür çalışmalar seviliyor.Aslında ticari bir matematik yapıyorlar.

Sinan Akçıl yılbaşı filtresi hakkında da şöyle konuştu.Geçen sene yılbaşında İbıo şovda ben de vardım Gülben Ergen vardı, bizde filtre isteyen olmadı.ben zaten istemem de demek ki Gülben istemedi bizde yoktu.Bu sene görülen o ki Hülya istemiş.Seda ablanın da o işleri bıraktığını düşünüyorum.Benim sanatçılara tavsiyem yaşlanmaktan yada yaşlı gözükmekten korkmasınlar, çünkü o görüntü aslında her bir çizgi halkın sevgisini temsil eder.

Aşk var mı sorusu üzerine ise: Sinan Akçıl: Ben gelgitleri olan bir okyanus gibiyim; ayın belli günlerinde gelmişsem ayın belli günlerinde okyanusa açılıp her an aşkı bulan biri olarak düşünün beni.

Kadir Çetin: Sinan’cım sen evlenmek için tarih vermiştin.O tarih tutacak mı? Diye sorunca Sinan Akçıl 2025 sözünün 2027 ye ertelediğini duyurdu.