Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Verdiği konserler ve çıkardığı hitlerle büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Simge Sağın ile farklı tarzıyla dikkat çeken rap müziğin zirvedeki yıldızı Sefo birlikte düet yaptı. İkili “Coke Studio Türkiye Albümü” için “Görmem Böylesini” adlı şarkıyı seslendirdi. “Bilmem mi”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi yüz milyonlarca kez dinlenen şarkıların sahibi Sefo ile “Aşkın Olayım”, “Harcandıkça” ve “Çapkınca” gibi hitlere imza atan Simge bir araya gelerek yazın hiti olmaya aday ‘Görmem Böylesini’ seslendirdiler.



Şarkının söz yazarı ve bestecisi olan başarılı rap yıldızı Sefo, projeyle ilgili “Böyle bir projede yer almak benim için çok büyük zevk. Simge ile böyle bir farklılığa imza atmış olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Bu yılın hitlerine imza atan Simge ise “Coke Studio ile farklılıkların yarattığı uyumun altını çizdik ve bundan oldukça zevk aldık. Sefo ile şarkı seslendirmek ikimizin kariyeri için de müthiş bir deneyim oldu” dedi.



“Gerçek Mucize” mottosuyla yola çıkan Coke Studio’nun Türkiye’ye özel olarak hayata geçirdiği “Coke Studio Türkiye Albümü” projesi için “Görmem Böylesini” adlı şarkıyla yeni bir düete imza attılar. Şarkının sözü ve müziği Sefo’ya, düzenlemesi Aerro’ya ait olan “Görmem Böylesini” tüm dijital platformlarda yayında.