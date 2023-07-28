Simge Sağın konserde ağladı

28.07.2023 09:40

Bu yaz şehir şehir gezen Simge bir kez daha muhteşem bir konsere imza attı. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti. Seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu