Simge Sağın Icardi'nin ismini duyunca bakın ne yaptı?
Simge Sağın Icardi'nin ismini duyunca bakın ne yaptı? İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Simge Sağın, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şarkıcı, açıkhava konserleri için kostüm provasına geldiğini söyledi. Formunu korumasına Sağın, "Sağlıklı olduğunu öğrendiğimden beri yıllardır yarı oruç tutuyorum. Hem genç tutuyor hem şekerim çıkmıyor. Bütün gün kendimi aç bırakmıyorum. Hamur işi ve şekerli bir şey tüketmiyorum. Ben de bir sürü şey alerji çıktığı için birçok yemek yasak. Pandemideki aşıdan sonra ben de ağır bir alerji çıktı. Dikkat etmek zorundayım, yoksa gözüm ve yüzüm şişiyor. Kediye, süte, yoğurt ve glutene alerjim çıktı. Laktozsuz yoğurtlar yiyebiliyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum" dedi.
EVRENİN HEDİYELERİ OLDU
Sağın, geçtiğimiz ay Sezen Aksu'nun Spotify'daki aylık dinlenme sayısını geçerek en çok dinlenen Türk kadın şarkıcı olmasına, "Sezen Aksu yine beni geçti. Ben de kendimi takdir ettim. Dinleyimice ve benimle bu yolculuğa çıkan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Barcelona ve New York Times Meydanı'nda 'Harcandıkça'nın tanıtımı ve 'Aşkın Olayım'ın patlamasıyla evrenin bu yıl bana hediyeleri oldu" dedi.
BEN ÇOK SEVİNDİM
Geçtiğimiz sene 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takımla anlaştığı haberlerine şarkıcı, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, sevinç çığlığı attı. Icardi ile eserin müzik listelerinde üst sıralarda yer almasına Sağın, "Bazı şeyler bazı şeyleri tetikliyor. Hayatınızda enerjisi güçlü ve başarılı biri size dokunduğunda siz de bir şey tetikleyebilir. Şarkının değerinin bulmadığını düşünmüyordum ama öyle bir şey oldu ki üstünün üstü oldu. 7'den 70 herkes dinliyor" şeklinde konuştu.
KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM YAŞTAYIM
Şarkıcı, "Şöhretin geç geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah'ın bana başarıyı bu yaşta nasip ettiğini düşünüyorum. 20'li yaşlarımda bunun kıymetini bilemeyebilirdim. Kendimi en iyi hissettiğim yaştayım. Beğenmediğim bir yer olursa, estetik doktoruna gidip değiştiriyorum. Ruhumu seviyorum. Tamam dediğim dönemi yaşıyorum" yanıtını verdi.
YAZAN DA YOK
Sağın, "Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Aşk yok. İş var. Yazan da yok. Aşka zamanım yok. Zamanım olsa da iki gün İstanbul'dayım beş gün yokum. Hangi erkek idare edebilir?" cevabını verdi.
KONUŞULMAK HOŞUMA GİDİYOR
Gülşen ile birlikte sahne kıyafetlerinin çok konuşulmasına şarkıcı, "Çok güzel. Konuşulmak hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü her şey bu işin bir parçası... O yüzden rahatsız olmuyorum. Tüm yorumları okuyorum. Doğru eleştiriyi alıyorum. Daha çok konuşulsun. Zeki Müren'in, "Konuşulmadığında zaten yoksun" diye lafı vardır. Her konuşana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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