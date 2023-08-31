Simge Sağın'da rekor  

Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sayesinde rekor kırdı. Sağın, 2018’de yayınlanan Aşkın Olayı şarkısı Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı şarkısı oldu.



Şarkının olduğu Ben Bazen isimli albüm de Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı albümü oldu.



Albüm, +300M stream’e ulaştı