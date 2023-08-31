Simge Sağın'da rekor 31.08.2023 17:47 Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sayesinde rekor kırdı. İşte detaylar... Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sayesinde rekor kırdı. Sağın, 2018’de yayınlanan Aşkın Olayı şarkısı Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı şarkısı oldu. Şarkının olduğu Ben Bazen isimli albüm de Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı albümü oldu. Albüm, +300M stream’e ulaştı HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Simge SağınMauro Icardi