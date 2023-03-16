Simge Fıstıkoğlu Sözcü TV'de

Simge Fıstıkoğlu 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak görev almaya başladı. 2009 yılında Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü oldu.

2011 yılının Haziran ayında haber programcılığına geçti ve Habertürk TV’de sırasıyla 1 Gün, Gün Başlıyor, Gece Gece ve Burası Haftasonu isimli programları hazırlayıp sundu. Temmuz 2013’te Show TV’ye transfer oldu. 2015 yılında ise NTV ile anlaştı. Günün İçinden, Gece Bülteni ve Bana Söz Ver isimli kuşakları hazırlayıp sundu.

Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Simge Fıstıkoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi’nde lisansüstü eğitimine devam ediyor. Emir Tavukçuoğlu ile evli olan Simge Fıstıkoğlu iki çocuk annesi…