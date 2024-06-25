Simge'den çarpıcı açıklamalar!

Simge, sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları ve hep Icardi’yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili içini Kaan Ölker’e şöyle döktü: “İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır.”

ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Simge, son dönemlerde kendisiyle ilgili konuluşan ‘estetik’ iddialarına da yanıt verdi: “Benim canım bu saatten sonra ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım! Böyle mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Dudağım dışında bir dolgum yok, yaptırdığım şeylerle ilgili ‘yaptırmadım’ demek bana komik gelir.”

SEVGİLİM EN YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTI

Simge, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı büyük ihaneti itiraf etti. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını şöyle anlattı: “Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar.”

LİBİDOMU ‘YALAN’ DÜŞÜRÜR

Simge, yayında ‘Libidonu ne düşürür’ sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran. enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür.”

AŞK İSTİYORUM, RADARLARIM AÇIK

Simge, uzun süredir özel hayatında yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini şöyle anlattı: “Aşka açığım. Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim. Aşıkken şarkıları bile söylerken başkalaşıyorsun, güzelleşiyorsun”

ORTADOĞU'YA AÇILMAK İSTİYORUM

Simge, orta doğu ülkelerine açılma planının olduğunu ve arap bir yıldızla düet yapacağını şöyle anlattı: “Orta doğuya açılmak istiyorum. Oralarda ciddi kalabalıklara şarkılar söylemek istiyorum. Ortadoğu'nun büyük yıldızlarından biriyle görüşüyoruz. Bir düet sürprizi gelebilir.”