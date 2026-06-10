Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Şilan Makal, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Makal, gazeteciler ile de ayaküstü sohbet etti.

Oyuncu, "Günübirlik geldim bu gün. Bir toplantım vardı. Göcek'deydim. Şimdi de havaalanına gideceğim. Akşam uçağı ile geri döneceğim" dedi.

Kışın Göcek'in daha güzel olduğunu söyleyen Şilan Makal, "Oranın kışı daha güzel. O sakinliğe alıştım. Daha bizim oluyor oralar. Yazın çok sıcak ve çok kalabalık olunca biraz tadı kaçıyor. Göcek Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Doğası ve koyları ile muhteşem." diyerek gülümsedi.

EN GÜZELİ OLSUN DİYE BEKLİYORUM

Göcek'e taşınan Makal, orada yaşadığı süre boyunca oyunculuktan uzak kalması hakkında, "Aslında öyle bir şey yok. Bakın işim oldukça geliyorum. Görüşüyoruz işlerle de. Ama şu an netleşen bir işim yok. En güzeli olsun diye bekliyorum" dedi. Oyuncu, daha sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.