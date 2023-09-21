Sıla lösemili çocuklara ses oldu

Sıla LÖSEV'in 25. kuruluş yılı kutlamasında şarkılarını Lösemili Çocuklar Korosu ile birlikte söyledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 25. kuruluş yıl dönümünü İşsanat'da düzenlenen geceyle kutladı.



Gecede sahneye çıkan ünlü sanatçı Sıla ile Lösemili Çocuklar Korosu'nun birlikte performansı ayakta alkışlandı. Mücadelelerinden vazgeçmeden, yaşama tutunma mücadelesi veren ve LSV Eğitim Kurumları’nda yarım kalan eğitim hayatlarına devam eden çocukların sahne performansları, duygusal anlar yarattı.

Lösemili Çocuklar, Sıla ile birlikte “Sev kardeşim, Ey özgürlük, Güzel günler göreceğiz ve Aslan gibi” şarkıları seslendirdiler. Gece, ünlü Sanatçı Sıla Gençoğlu’nun verdiği konserin ardından, “Biz Kazanacağız” sloganları ve LÖSEV Marşı ile son buldu.