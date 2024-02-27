Sıla’dan teknik aksaklığa pozitif yorum

Sıla, 10 yıl önce Andrea Bocelli ile birlikte sahneye çıktığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tam 10 yıl sonra yine aynı gün 24 Şubat akşamı seyirci karşısına çıktı. 

Bu tesadüfü sahne için evden yola çıktığında fark ettiğini söyleyen sanatçı, ''Tesadüf adı verilen şeylere çok inanmam. Bugün buraya gelirken yolda fark ettim. Benim için büyük sürpriz. Gecenin sihirli fırça darbesi bu.'' dedi. Kerki Solfej'in organizasyonunda dev salonu dolduran 8 bin kişiyle unutulmaz bir gösteriye imza attı. 

Amor Garibovic imzalı iki kıyafetle sahnede olan Sıla, şarkıları kadar kostümleri ve dijital görsel şovu ile de dikkat çekti. 

''NE MUTLU BÜYÜMEK'' 

Sıla'nın konserin başında yaşanan teknik aksaklıkla ilgili pozitif yorumu 8 bin kişi tarafından alkışlandı: ''Başta yaşanan teknik aksaklıkla 'Merhabama' kıydılar ama buna çok fazla üzülmekle zaman kaybedecek kadar da toy ve tecrübesiz değilim artık. Eskiden olsa çok üzülürdüm hem de insanlara dar ederdim. Şimdi öyle bi durumda değilim. Sizlerle beraber şarkı söylemek çok kıymetli. Ne mutlu büyümek” diye konuştu.

Turneye devam edecek olan sanatçı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir Hiltown Carnaval Venue'de sevenleriyle buluşacak.

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