Sık sık 'Estetik' haberleriyle gündeme gelen Tuvana Türkay'dan estetik açıklaması!

Snob Magazin'in haberine göre; Tuvana Türkay, annesiyle Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, annesini doktora getirdiğini söyledi.



Eczaden çıkarken elindeki poşetle dikkat çeken Türkay, "Fazla meyve ve sebze yemektense gıda ve vitamin takviyesi alıyorum. Vitaminsiz yaşamak zor. Bu zamanda Omega 3’ü besinlerimizden alacak durumda değil dünyamız. Doğal bir şey kalmadı. Bir kilo portakal yemektense C vitamini almayı tercih ediyorum" dedi.



'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde yer alan oyuncu, "Aksiyon sahneleri beni zorluyor tamamen fiziksel olduğu için. Kılıçlarımız da gerçek ağırlığa sahip. Ziyadesiyle zor. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz, gelecekse bir kaza da ne yapalım. Haftanın altı günü setteyim. Onun dışında pek yapılacak bir şey kalmıyor" açıklamasını yaptı.

Sık sık eski fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılıp, "Estetik yaptırdı" yazılarına, "Herkes ne istiyorsa onu yaptırmakta özgürdür, buna kişi karar verir. Çok gereksiz şeyler, yani hiç o noktalarda değilim" diye konuştu.