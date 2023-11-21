Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’dan ilk konser: Yıl Cumhuriyet Operası

Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası ilk konseri olan ‘100. Yıl Cumhuriyet Operası’yla Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Çeyrek asırdır devam eden ve Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Kulağımız Sizde’ mottosuyla düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın bu yılki kazananları, eski kazananlar ve Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. Konserden elde edilen tüm bilet satış gelirleri depremden etkilenen öğrenciler için Darüşşafaka’ya bağışlandı.

Siemens Türkiye, çeyrek asırdır destek verdiği opera alanındaki varlığını Cumhuriyetin 100. yılında, Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’nı kurarak taçlandırdı. Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası ilk performansını 19 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu’nda düzenlenen ‘100. Yıl Cumhuriyet Operası’ konseri ile sergiledi. 25 yıldan bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın ödüllerinin de sahiplerini bulduğu özel gecede yarışmanın birincisi Eda Umay Akan, ikincisi İbrahim Görkem Özcan, oldu. Yarışmanın üçüncülüğünü ise Ayben Bağcı ve Zeynep Seray Özcan paylaştı. 100. Yıl Cumhuriyet Operası konserinde, Siemens Türkiye Opera Yarışması’nda geçmiş yıllarda dereceye girenler ve bu yılın kazananları, Agata Zajac’ın orkestra şefliğinde sahne aldı. Bu özel konserin tüm bilet satış gelirleri depremden etkilenen öğrenciler için Darüşşafaka’ya bağışlandı.

Dr. Hüseyin Gelis: “Ülkemize yepyeni bir senfoni orkestrası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis, yaptığı açıklamada, çeyrek asırdır Türkiye’nin ulusal nitelikte en uzun soluklu opera yarışmasını düzenlemenin ve ülkemize yepyeni bir senfoni orkestrası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yarışmanın aynı zamanda Siemens Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağının da en önemli örneklerinden biri olduğunun altını çizen Hüseyin Gelis sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyetin 100. yılında, Siemens Türkiye Opera Yarışmamızın 25. yılındayız. Lider bir teknoloji şirketi olarak, farklı alanlarda yeteneklerin ve yaratıcılığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu değerli yarışma ile hem ülkemizin kültür-sanat alanında dünyada adından söz ettirmesini hem de çok daha fazla gencimizin sanat kariyerlerindeki keşif yolculuklarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Topluma karşı sorumlu marka misyonumuzla ele aldığımız kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın odağında, eğitimle birlikte, ülkemizin kültürel hayatına katkı da önemli başlıklarımızdan birini teşkil ediyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun en güçlü yansımalarından biri olan Siemens Türkiye Opera Yarışması ile gençlerimizin sanat kariyerlerinde ilerlemelerine vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandırdığımız yepyeni Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası ile sanat alanındaki desteklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu anlamlı yılda, orkestramızın ilk konserinin, yarışmamızın çeşitli yıllarının kazananları ile aynı sahnede buluşarak sahneledikleri ‘100. Yıl Cumhuriyet Operası’ olmasından gurur duyuyoruz.”

Stephan Frucht: “Siemens Opera Yarışması Türkiye’nin yerel klasik müzik ekosisteminde de önemli bir rol oynuyor”

Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “25 senedir Türkiye’nin opera alanındaki en önemli ulusal platformları arasında yer alan Siemens Türkiye Opera Yarışması, aynı zamanda yerel klasik müzik ekosisteminde de önemli bir rol oynuyor; genç yeteneklere hem ufuklarını genişletme hem de başarılı bir uluslararası kariyere olabilecek en iyi başlangıcı yapma fırsatı sunuyor. Türkiye’de kültürel gelişimi destekleyen, çeşitliliği ve sanatçılar arasında paylaşımı teşvik eden bu değerli projenin, toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığına inanıyorum.”

Özlem Özkaya: “Cumhuriyetimizin 100. yılında Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’nı kurarak opera alanındaki varlığımızı taçlandırdık”

Sanata değer veren bir marka olarak Cumhuriyetin 100. yılında, Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’nı kurduklarını ve yıllardır destek verdikleri bu alandaki varlıklarını taçlandırdıklarını belirten Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya ise şöyle konuştu: “Orkestramızın ilk performansını sahnelediği bu konserimizi halka açık olarak düzenlemek ve bilet satış gelirlerinin tamamını depremden etkilenen öğrenciler için Darüşşafaka’ya bağışlıyor olmak bizim için çok kıymetli. Siemens Türkiye Opera Yarışması da bugüne kadar 150’den fazla gencin sanat kariyerinde dönüm noktası oldu. Yarışmamızın kazananları bu yıl da birbirinden kıymetli ödüllerle kariyer yolculukları için önemli kazanımlar sağlayacak. Dijitalizasyon ve teknolojiyi sanata da entegre ederek başvuru sürecini çevrimiçi hale getirmemiz, bu yıl yarışmamıza yapılan başvuru sayısını rekor seviyeye ulaştırdı. Ülkemizde opera sanatına olan ilginin arması bizi son derece mutlu ediyor. Siemens Türkiye olarak sanata desteğimizi ilk günkü heyecanımızla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yarışma, operaya gönül veren genç sanatçılar için benzersiz fırsatlar sunuyor

Siemens Türkiye Opera Yarışması’nda dereceye giren gençler, dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçıları için dünyanın önemli müzik okullarında, kariyer hayatlarında önemli bir imkanlar sunuldu. Yarışmanın birincisi Eda Umay Akan, Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf Duisburg’da bir temsilde yer almanın yanı sıra 3000 Euro para ödülünün, ikincisi İbrahim Görkem Özcan, Bologna International Opera Academy 2024 Yaz Programı’nda tam burslu eğitim ve 2000 Euro para ödülünün, üçüncülüğü paylaşan Ayben Bağcı ve Zeynep Seray Özcan ise 1000 Euro para ödülünün sahibi oldu.

Organizasyonun jürisi her zaman olduğu gibi birbirinden değerli isimlerden oluştu. Yarışmaya başvurular bu yıl da çevrimiçi alınarak yarışmacı sayısında rekor kırıldı. Genç opera sanatçılarının zorlu değerlendirmesi, Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Prof. Stephan Frucht, Opera Sanatçısı 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve Orkestra Şefi Prof. Nicoletta Conti ile TACT Artist Management Direktörü Alex Grigorev tarafından yapıldı.