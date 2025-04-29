Side'de Ege Esintisi

Side Antik Kenti'nin kalbinde, Apollon Tapınağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür ve müziği bir araya getirdi. Dev sahnede ücretsiz halk konserlerinin düzenlendiği festival, bölge halkı ve turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğin ilk gecesinde, Yunanistan’ı Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden, aynı zamanda Platin Plak ödülüne layık görülen dünyaca ünlü sanatçı Sofia Vossou, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.



Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, hem Türkiye hem de Yunanistan'da yaşanan depremlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi: "İstanbul’da yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür doğal afetlerde büyük zorluklar yaşanıyor ama bu anlarda iki ülke birleşiyor, birbirine destek oluyor."

Türkiye’ye daha önce birçok kez geldiğini belirten Vossou, özellikle İstanbul’da dostlarının olduğunu ve bu kenti çok beğendiğini söyledi. Türk kültürüne duyduğu ilginin bir sonucu olarak Türkçe öğrenmeye başladığını da dile getirdi. Türk müziğini yakından takip ettiğini belirten sanatçı, Hakan Altun, Sezen Aksu, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş gibi isimleri severek dinlediğini ifade etti. Özellikle Hakan Altun’la bir düet yapmayı çok istediğini belirten Vossou, iki ülke arasında müziğin güçlü bir köprü olduğunu söyledi. Yemek kültürleri arasındaki benzerliklere de değinen sanatçı, "Türk yemeklerini çok seviyorum. En beğendiğim yemek mıhlama." diyerek gastronomik zevklerini paylaştı. Sahneye çıkmadan önce dua ettiğini belirten Vossou, bunun vazgeçilmez bir totemi olduğunu söyledi.



Festivalin ikinci akşamında ise duygusal derinliği ve güçlü yorumuyla bilinen Chrysoula Stefanaki sahne aldı. Apollon Tapınağı’nda gerçekleşen final konserinde ise Anadolu rock ezgilerini modern soundlarla harmanlayan Necati ve Saykolar grubu, enerjik performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivale ilgi çok büyüktü konser alanını Yunanistan halkı ve Türk halkı doldurdu Birlik beraberlik şarkıları aynı ağızdan söylendi iki ülkede kardeş ülke Dedi Yunan halkı türk halkını çok seviyor dedi.