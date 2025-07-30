Sıcak havadan bunalan Fadik Sevin Atasoy çareyi bakın nasıl buldu?

Fadik Sevin Atasoy, İstanbul'u etkisi alan sıcak havadan bunaldı.



Oyuncu, aracını Nişantaşı City's'e bırakıp, serinlemek için AVM'ye girdi.

Aracın içinde görüntülenen Atasoy, "Bayılacağım" dedi. Kavurucu sıcaklarda AVM turu yaparak serinleyen oyuncu, kısa bir mağaza turu yaptı.

Tatil sezonu bitirdiğini belirten Atasoy, "Artık işlere yöneldim. Tatil boyunca yedi bölge gezdim. Güzel bir sezon geçirdim" diye konuştu.