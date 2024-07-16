Sibel Taşçıoğlu'ndan örnek davranış

Kızılcık Şerbeti’nin sevilen oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz’daki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ederek engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. Serebral Palsy’li çocuklar için başlattığı destek çağrısına takipçilerini davet eden oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımıyla sevenlerine seslenerek “Bu yıl 28 Temmuz'da yeni yaşıma girerken Serebral Palsy’li çocuklarımıza hep birlikte destek olalım, tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun istedim. Sizler de bu hayallere ortak olabilir, Serebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ve bio'mdaki linki ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon kişi Cerebral Palsy ile yaşamaktadır. Türkiye’de her yıl 6.000’den fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye;

Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluş olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için faaliyetlerde bulunuyor. “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” ve “İzinsiz Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluş” statüsü kapsamında kamu yararına çalışan bir kuruluş olan Vakıf, İstanbul Ataşehir’de 35 dönümlük alan üzerine kurulan kampüste; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunuyor. 50. yılını dolduran Vakıf, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla yoluna devam etmektedir.