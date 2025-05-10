Sibel Kekilli'ye Liyakat Nişanı

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'ye Liyakat Nişanı. İşte detaylar...

Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'na layık görüldü.


Duvara Karşı filmiyle uluslararası üne kavuşan oyuncuya nişanını, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti.


Kretschman, "Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer" dedi.


Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.

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