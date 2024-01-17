Sibel Duran'ın hayat hikayesi mucizelerle dolu

Ses sanatçısı ve dansçı Sibel Duran'ın başarılı hayat hikayesi mucizelerle de dolu. Ülkemizi sarsan 17 Ağustos depreminde İzmit Kocaeli Derince'deki evlerinde ailece enkaz altında kalıp daha sonra kurtulan Duran, devam eden yaşamı boyunca mücadelesini hiç bırakmamış. Kendi ağzından yaşam hikayesini gazetecilerle paylaşan Sibel Duran, "Depremin ardından ailece İstanbul'a yerleştik ve eğitim hayatımda harita kadastro bölümünden mezun oldum, aynı zamansa çok sevdiğim ses sanatçılığını da yapmaya devam ettim" dedi.



Bir yandan ses sanatçılığına devem eden Sibel Duran Isparta ve İzmit'te ses yarışmalarında derece kazanıp yurt içi yurtdışında sahneye çıkmaya başlamış. O sırada latin danslarına da ilgi duyduğunu belirten Sibel Duran dans kariyerinin başlangıç evresini de su sözleri ile aktardı. "Seslendirme ve dublaj santçılığı diplomam da var, 45 yaşında latin dansı ile tanıştım, dans çok ilgimi çekti, latin dans hocası ve Onedance okul sahibi Özlem Sevimkan'dan 2 aylık bir ders aldiktan sonra yurtiçi ve yurtdışı dans festivallerinde ülkemizi temsil etmeye başladım" dedi.

DANS VÜCUDUMA ÇOK ŞEY KATTI

Dans kariyerinin vücut yapısına cok sey kattığını sözlerine ekleyen Sibel Duran Yurtdışında İspanya da yapılacak Latin dans yarışmasında bachata dalında yarışmaya da hazırlanıyor. Sanatçı düzgün vücudu ile de ilgi topluyor.

Latin dansının kalbi Grand Pera Taksim de sahneye çıkıp dans eden Duran, Eskişehir dans festivalinde ilgi ile izlenirken daha sonra uluslararası dans festivallerinde sahne almaya devam ediyor.