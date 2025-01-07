Sibel Aytan bakın korkularıyla nasıl yüzleşti?

TRT’nin dijital platformunda yayınlanan ve ilk günden büyük ses getiren yeni dizisi Gassal’da Ahmet Kural’ın partneri Elif’i oynayan Sibel Aytan, konu ölüm olunca korkularıyla yüzleştiğini söyledi.

Ekranların beğenilen oyuncusu Sibel Aytan, Gassal dizisindeki Elif karakteriyle izleyiciden tam not aldı. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan, ilk sezonuyla büyük yankı uyandıran Gassal’da Ahmet Kural’ın partneri olan Sibel Aytan, bugüne kadar Al Sancak, Seni Kalbime Sakladım, Kuruluş Osman, Hıçkırık dizilerinde yer aldı.

Siccin 6 filmindeki oyunculuğuyla sinema izleyicisinin de dikkatini çeken Aytan, “Gassal’dan önce birçok iş yaptım. Her işimde elbette ki birçok şey öğrendim. Ama bu sefer konumuz ölüm olunca işler değişti. Korkularımla yüzleşme imkanım oldu” dedi.



Ölüm gerçeğinin vurgulandığı Gassal’daki karakteri sayesinde korkularıyla yüzleşmesine rağmen, Elif’i oynamaktan büyük keyif aldığını da söyleyen başarılı oyuncu, izleyicinin kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ahmet Kural ile iyi bir ikili olduklarını söyleyen Sibel Aytan, halen TRT-1’de yayınlanan Mehmet: Fetihler Sultanı’nda Ajan Maria karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.