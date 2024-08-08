Sharon Stone’dan zafer işareti

Golden Globe International Icon Award (Altın Küre) adına düzenlenen törende, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerin katılımıyla büyük ilgi gördü. Törende, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerde sanat galerisi bulunan, iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Maji Art Gallery kurucusu ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay, usta sanatçı Devrim Erbil’in "Haliç'in Mavisi" isimli eşsiz Giclee eserini Uluslararası İkon Ödülü'nü kazanan dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'a hediye etti. Bu özel an, sanatın gücünü ve uluslararası prestiji vurgularken, Sharon Stone’un ödül törenindeki en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

İKİ GÜÇLÜ KADINDAN SAHNEDE ZAFER İŞARETİ

Sanat alanına emeğiyle değer katan Gaye Donay, Golden Globe (Altın Küre) organizasyonunda, Türk sanatının önde gelen ismi Devrim Erbil’in ‘‘Haliç'in Mavisi’’ adlı Giclee eserini hediye etti. Hobi olarak başlayan ressamlık serüvenini, üç yıl sonra günde 17 saatini resim yapmaya ayırarak resim tutkusunu profesyonel işe dönüştüren dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a çifte ödül verildi. Gaye Donay, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

‘‘Sanat, evrensel bir dil olarak kültürler arasında köprüler kurar. Bu akşam, Devrim Erbil’in olağanüstü eserini dünyaca ünlü bir sanatçı olan Sharon Stone’a sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Eser, Türk sanatının derinliklerini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Sanatın birleştirici gücüne olan inancımızla, kültürel değerlerimizi uluslararası düzeyde daha fazla tanıtmayı amaçlıyoruz.’’

Törende Gaye Donay ve Sharon Stone, sahnede zafer işareti yaparak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü simgeleyen iki güçlü kadın olarak dikkat çekti.

KÜLTÜRLERARASI SANAT BULUŞMASINA GLOBAL BİR BAKIŞ

Bugüne kadar yaklaşık 50’ye yakın ödül alan Donay, başarılı kariyerinin yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. 64 ülkede hayata geçirdiği projelerle global çapta topluma katkı sağlamayı hedefleyen Donay, ‘‘Ülkemizin, sanatsal gelişimi, geleceğe yaptığımız en büyük yatırımdır. Yaptığımız farklı alanlardaki çalışmalarımızla uluslararası arenada büyük beğeni toplamaktayız. Ülkemizin sanatsal ruhunu ortaya çıkarmak ve desteklemek, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek en önemli adımdır. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız ve toplumumuza katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.