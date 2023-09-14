Sezonun trend parçası trençkota Lady Gina’dan güncel bir yorum

İlk olarak, zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirilen trençkotlar, sonraki yıllarda kullanışlılıkları ve zarif görünüşleri sayesinde askeri üniforma olarak popülerlik kazanmışlardır. Askeri giysiler savaş sonrası dönemde daha feminen tasarımlarla güncellenerek günlük yaşama uyarlanmış ve günümüzün ikonik giyim parçaları arasında yerini almıştır.

Lady Gina, 2023 Sonbahar-Kış koleksiyonunda sunduğu trençkotlar ile mevsim geçişlerinde kombinlerinizi kolayca tamamlamanızı ve tarzınızdan ödün vermemenizi sağlayacak.

Günümüz şehir modasının da vazgeçilmezi.

Şehirli kesimlere sahip Lady Gina trençkotlar, doğal tonlardaki renk seçenekleri ve kumaş kalitesiyle öne çıkıyor. Çift renk, kapüşon ve büyük cep detaylarıyla güncellenmiş bir trençkot deneyimi stilinize eşlik edecek.

Zamansız ama yüksek tasarım gücüne sahip Lady Gina ürünlerine Galataport, Nişantaşı Mağazaları ve ladyginacompany.com adresinden ulaşabilirsiniz.