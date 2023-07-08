Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku

Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısında birkaç ay önce korku dolu anlar yaşandı. Sanatçının kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenliğe saldırdı. Aksu, daha önce de üç kez kapısına dayanan saplantılı hayranından şikâyetçi oldu. Yargıya taşınan olay, TV100’ün haberine göre şöyle gelişti: 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K buna karşı çıktı. Kadın, güvenlik görevlisini itekleyerek içeri girince ortalık karıştı. L.M. bağırarak, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek hakaretler savurdu. Olay, Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Polisler kadını gözaltına aldı. L.M.’nin önce de dört kez Aksu’nun evine geldiği ortaya çıkınca savcılık konuya el attı.

L.M.’den şikâyetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı: “Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir.

TEKNEYLE İSKELEMİ YIKTI

Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. O zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikâyetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşmasıyla şikâyetçiyim.”

TATLI GETİRDİM

L.M. ise emniyette yaşananları şöyle anlattı: “2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim. Sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikâyetçiyim.” (Hürriyet)