Sezen Aksu'dan yapay zeka açıklaması



Sanatçı adına SN Müzik şirketi tarafından açıklamada yapıldı.



Şirket, "Yapay zekâ kuşkusuz yaşamlarımıza yadsınamaz fayda ve kolaylıklar sunacaktır. Bununla beraber her şeyde olduğu gibi kötü niyetli kimselerin elinde, onarılması güç zararlar da getirme riski bulunmaktadır. Sezen Aksu'nun resmi sitesinde ve sosyal medya hesaplannda yayınlanmamış, tarafınma onaylatılmamış ses ve görüntü kayıtlannın sorumluluğunu almayacağımızı, yapay zekâ ile üretilmiş itibar zedeleyici ve haksız kazanç yaratan görsellere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunarız" açıklamasını yaptı.