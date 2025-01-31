Sezai Altekin hayatını kaybetti!

Sezai Altekin hayatını kaybetti!

Televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şirin Baba, Bugs Bunny ve Barni Moloztaş'a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol almıştı.

 

Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Altekin'in vefatını duyurdu. Saban, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin" dedi.

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