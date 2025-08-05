Seyyal Taner Kanada'da Erkin Koray'ın mezarlığını ziyaret etti

Seyyal Taner, 7 Ağustos 2023'de Kanada'da hayatını kaybeden Erkin Koray'ın mezarlığını ziyaret etti.

Toronto'ya giden sanatçı, Koray için dua etti.



Instagram'dan açıklama yapan Taner, "Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için... Huzurla uyu" dedi.