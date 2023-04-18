Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı görkemli galaya Aydemir Akbaş, Tanju Çolak, Çağla Şimşek ve Ceylan katıldı. Başrol oyuncusu Turgay Tanülkü’nün seti olduğu için yetişemediği galada gösterim öncesi toplu şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, ‘İzlenmeye değer çok güzel bir film oldu. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz’ ifadelerini kullandılar.

YENİ FİLM MÜJDESİ VERDİLER

Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş filmin yapımcısı Zeki Sincar ile yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Sincar film projesi ile ilgili, “Aydemir hocayla hazırlıklar içerisindeyiz. Çok süpriz bir proje olacak duyurusunu yapacağız” dedi. Akbaş, sağlık durumu hakkında ise “ Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi doktorlar memnunlar. Aşağı yukarı ben de memnunum sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz. Ben alışığım ikinci kanserim bu benim. Ben inatçıyım” dedi.

GÜZEL BİR AKSİYON FİLMİ OLDU

Galanın sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, “Çok önemli usta isimlerle genç oyuncuların birleşmesi ile güzel bir film oldu. Ben de bugün oyuncu olarak değil galanın sunuculuğunu yapıyorum. Türkiye’de çok fazla aksiyon işine hasret kalıyoruz çıkmıyor. Bu işinde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zeki beyi tebrik ediyorum. “ dedi.

SİNEMALARI ÖLDÜRMEYELİM

Filmin hikayesi kendisine ait olan yapımcı Zeki Sincar, “Büyük dijital kanallarla sinemalar mücadele ediyor. İnşallah gişede başarılı oluruz. Çok güzel bir aksiyon filmi oldu. Biz de bu mücadeleye eşlik ediyoruz. Sinemaların bitmemesi için sona ermemesi için elimizden geleni yapacağız. Dijital kanallara saygı duyuyorum ama Sinemalarda öldürmememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.