Şevval Sam, "Kırılma ve pişmanlıklarınız oldu mu?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Sanat hayatının 30'uncu yılını kutlayan Şevval Sam, Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Amfi Sahnesi'nde izleyici karşısına çıktı.

Kostümüyle beğeni toplayan sanatçıyı, gecede 3 bin 500 kişi dinledi. Geleneksel hale gelen 'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri kapsamında sahne alan Sam, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanat hayatındaki 30 yılı değerlendiren Sam, "Kırılma ve pişmanlıklarınız oldu mu?" sorusuna, "Zamanında pişmanlık olarak gördüğüm bazı şeylerin zaman içinde hikayeleşmiş olması bana iyi geldi. Hayatımın 30 yılı izleyiciyle geçmesi benim için büyük şans." yanıtını verdi.