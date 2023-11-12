Şevval Sam aşk tatiline çıktı

Şevval Sam, 50'nci yaşı için reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile Meksiya'ya gitti.



Sanatçı, Meksika Ölüler Günü'ne katıldı.

O anları paylaşan Sam, "Çok uzaklardan yazıyorum dostlar. 11 saat fark. Bu sene bir 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim, hatta ölüler gününde bi ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce... Acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum. Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler Günü'ne gitmekti.

Prenses’imin ülkesine #princessthecamper bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir. Bir açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim. Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen" dedi.