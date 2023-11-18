Sevinç Sahne’de çocuklardaki empati duygusunu geliştirecek gösteri başladı  

Bugüne kadar sanat aracılığıyla çocukların çevrelerini tanımalarına, yeni deneyimler kazanmalarına ve düşünen, araştıran, empati kuran bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olan Sevinç Sahne, bu sefer de çocuklara sağlıklı yaşamın önemini hatırlatacak. Derya Eren tarafından yazılıp, Bilge Topal tarafından yönetilen “Ayşe ile Sağlıklı Hayat” tiyatro oyunu, çocukların günlük öz bakım becerilerini ve temizlik yetilerini kazanmaları açısından önemli bir teşvik yaratacak.

Sevinç Sahne Çocuklara Sanat Aracılığıyla Değer Kazandırma Misyonunu Büyütüyor

Dekor ve kostümden sahne ve ışıklandırmaya kadar her detayı çocukların ilgisini çekmek için özel olarak tasarlanan “Ayşe ile Sağlıklı Hayat”; afacan bir küçük kız çocuğu olan Ayşe’nin, dedesinin yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sağlıklı yaşamın önemini öğrenme macerasını konu alıyor. Replikleri, olay örgüsü ve anlatım şekli itibariyle çocuklar için müzikli, danslı, interaktif ve eğlenceli bir öğrenme aracına dönüşen tiyatro gösterisi; deneyimli oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu kadrosu ile tiyatronun empati, iş birliği, problem çözme ve teşvik etme gücünü pekiştiriyor.

Eğitimde sadece akademik başarıyı değil, karakter gelişimini ve toplumsal sorumluluk bilincini de önemsemesi ile tanınan Sevinç Eğitim Kurumları, uzman bir kadro tarafından çocuk gelişimi düşünülerek yazılan bu değerli oyun aracılığıyla ahlaki değerleri ve görgü kurallarını çocuklara aşılamak için öncü bir rol üstleniyor. Köklü yapısı ve toplumsal değerlere saygısı ile her zaman Türkiye eğitiminde farklı bir yerde konumlanan kurum; Sevinç Sahne’nin gösteri salonları, fuaye ve etkinlik alanları sayesinde çocukların sanata bakış açısını değiştirirken, iletişim becerilerini ve etik değerleri uygulama pratiklerini de yeniden biçimlendiriyor. Böylece önemli ahlaki ve etik değerleri, eğlenceli ve keyifli şekilde yaşamın bir parçası haline getirerek kalıcı alışkanlıklara dönüştürüyor.

Sevinç Sanat Merkezi Yeni Nesilleri Sanatın ve Estetiğin Gücüyle Yetiştiriyor

2022 yılında Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Boy’un katkılarıyla açılan Sevinç Sanat Merkezi, kısa sürede hızla büyüyerek çocuklara ve gençlere, çevrelerini ve kendilerini daha iyi tanıyıp ifade etme gibi önemli konularda kayda değer yetiler kazandıran interaktif bir çatı haline geldi. Çocukları sadece akademik başarı odağında değil; topluma faydalı, sağlıklı ve empati gücü yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlama amacına hizmet eden Sevinç Sanat Merkezi, bünyesinde düzenlenen drama, koro, dans, resim, müzik ve görsel sanatlar gibi atölyeler sayesinde genç nesilleri sanatın farklı türleriyle tanıştırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden ilham alarak büyüyen ve gelişen merkez, modern araçlarla donatılmış reji odası, fuayesi, konferans salonu ve sahnesi ile sanatın farklı dallarından ilham alarak estetiği ve yaratıcılığı hayatın her anına dahil ediyor. Çocuklara sanatı sevdirerek bilişsel kapasiteyi ve çevresel algılayış biçimini zenginleştirmeyi hedefleyen Sevinç Sanat Merkezi; yan flüt, piyano, bale, çok sesli koro ve gitar gibi eğitimlerin ışığında, çocuklara özgürce kendilerini anlatma şansı sunuyor. Drama ve görsel sanatlar gibi atölyeler ise ezberci eğitimin dışına çıkarak çocukların dünyaya bakış açısını değiştiriyor.

Uygulanan bu yenilikçi ve interaktif sistemin bir parçası olarak Sevinç Sahne’de gösterimi yapılacak “Ayşe ile Sağlıklı Hayat” oyunu da tiyatro sanatını kullanarak çocuklara, görgü kurallarını uygulama ve sağlıklı yaşamın önemini kavrama konusunda yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor. Düşünen birey olma yolundaki ilk adımları eğlenceli ve ilgi çekici şekilde aktaracak olan bu değerli oyun, çocuk gelişimi ve eğitimine yepyeni ve farklı bir kapı aralıyor.

Sevinç Eğitim Kurumları Hakkında

Sevinç Eğitim Kurumları; 1986 yılında yenilikçi, çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla İstanbul merkezli bir dershane olarak yolculuğuna başladı. Bugün bünyesinde Sevinç Kurs Merkezi, Sevinç Koleji, Sevinç Anaokulu, Sevinç Yayınları, Sevinç Sanat Merkezi ve Sevinç Portal markalarını bulunduran kurum; İstanbul ve Ankara’daki toplam 27 kurs merkezi, 5 kolej ve 2 adet bağımsız anaokulu ile büyümesini sürdürüyor.

Temelinde “Köklü geçmiş ve çağdaş gelecek” mottosu yer alan Sevinç Eğitim Kurumlarının her bir kampüsü, Yaşayan Okul konseptinin bir parçası olan steril, donanımlı, modern spor tesisleri ve sanat merkezleri ile sadece eğitimde değil hayatın her alanında kendine yeten, üretken, yaratıcı ve öz güvenli bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlıyor. Modern eğitim sistemleri arasına; “Randevulu Etüt”, “İnteraktif Öğrenme”, “Karekodlu ve Dijital Yayınlar”, “Yapay Zeka Destekli Ölçme Değerlendirme”, “Öğretmen ve Veli Akademisi” gibi birçok çağdaş ve akıllı teknik dahil eden kurum, öğrenciye ve öğretmene verdiği değer ile 38 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.