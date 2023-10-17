Sevinç Eğitim Kurumlarında 100 yıllık Cumhuriyet sevinci

29 Ekim 2023, Pazar günü saygı duruşunun ardından başlatılacak büyük törene okul öğrencilerinin, velilerin ve akademisyenlerin yanı sıra üst düzey yönetim kurulu ile Sevinç Eğitim Kurumları Başkanı Recep Boy da katılım sağlayacak. 100 yıllık Cumhuriyet geçmişine özel sergilerin, konserlerin ve günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yer alacağı etkinlik gün boyu sürerek bütün Sevinç’li öğrencilere Cumhuriyet sevinci aşılayacak. Yapılacak törenin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevinç Eğitim Kurumları ailesinde yer alan tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personeller Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek 29 Ekim Fener Alayı kutlamalarına katılım sağlayacak.

Sevinç Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kültürel değerlere ve tarihine bağlılığı ile her zaman Türkiye’de örnek bir eğitim çizgisine sahip olan Sevinç Eğitim Kurumları, bütün okul kampüslerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için süslemeye başladı. Haftalar öncesinden sonuçlanan “100. Yılda Cumhuriyet Sevinci” konulu resim ve şiir yarışması öğrencilerin yoğun ilgisini çekerken, yarışma katılımcılarının eserleri Sevinç Koleji koridorlarına asıldı. Giriş, fuaye ve derslik alanlarını kaplayan çalışmalar, öğrencilerin demokrasi ve bağımsızlık hakkındaki fikirleri ile sanatsal bakış açılarını yansıtacak şekilde özel olarak seçildi.

Ayrıca okul koridorları, Atatürk ve silah arkadaşlarının 29 Ekim öncesinde verdikleri zorlu mücadele ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili önemli belgeler ve fotoğraflar ile de donatılmaya başlandı. 29 Ekim haftası öncesinde tamamlanacak bu sergi çalışmalarının 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası ile birleştirileceği, bu nedenle Sevinç Eğitim Kurumları bünyesindeki bütün kolejlerde ziyarete açık olacağı açıklandı. Buna göre; sergi alanlarını dolduran resim, maket ve şiir çalışmaları, eski belgeler ve çeşitli fotoğraflar öğrencilere Cumhuriyet’in önemini daha iyi kavramaları için mükemmel bir fırsat sunacak ve kurum bünyesinde verilen Atatürkçü, ilerici, uluslararası standartlı eğitim modelini en iyi şekilde destekleyecek.

“Tören Hazırlıklarında Öğrencilerin Büyük Payı Var”

29 Ekim 2023, Pazar Günü, Sevinç Koleji kampüslerinde yapılacak tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta gelmek üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayacak. Bütün okul öğrencileri, akademik kadro ve veliler tören alanında hazır olarak bekleyecek. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Recep Boy, Akademik Direktör Murat Gürsoy ve Genel Müdür Mehmet Boy da özel etkinliklere ve duygulu sahnelere ev sahipliği yapacak törene ön sıradan katılım sağlayacak.

Coşkulu paneller, şiir dinletileri, kompozisyon okumaları ve bilgilendirici konuşmalar ile sürdürülecek tören öğrencilerin hazırladığı günün anlam ve önemine uygun drama gösterisine de ev sahipliği yapacak. Çalışmaları haftalar öncesinden başlatılan ve çeşitli müzik, drama, dans eğitmenleri ile birlikte hazırlanan kareografiler, farklı yaş gruplarından öğrencilerin sunumu ile gerçekleşerek tören katılımcılarına renkli sahneler sunacak. Günün anlamına özel kostümler giyen öğrenciler, Cumhuriyet meşalesini yeni nesillere devretme görevini üstlenecek. Yapılacak törenin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevinç Eğitim Kurumları ailesinde yer alan tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personeller Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek 29 Ekim Fener Alayı kutlamalarına katılım sağlayacak.

Diğer detayları heyecanla beklenen Sevinç Eğitim Kurumları 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Töreni, kurum bünyesindeki değerli eğitimcilerin ve öğrencilerin yoğun çalışmalarının bir sonucu olarak sunulacak. Haftalar öncesinden başlatılan hazırlıklar, yeni nesilleri daha parlak bir geleceğe yönlendirmek ve özellikle erken yaş grubunda Cumhuriyet ruhunu alevlendirmek adına taşıyıcı rol üstlenecek. Bütün güne ve ardından gelecek olan 10 Kasım Haftası’na yayılacak Cumhuriyet Töreni çalışmaları, kurumun Mustafa Kemal Atatürk ışığında, geleceğin teminatı olan çocuklar için var gücüyle çalışmaya devam edeceğinin en büyük göstergesi olacak.

Sevinç Eğitim Kurumları Hakkında

Sevinç Eğitim Kurumları; 1986 yılında yenilikçi, çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla kuruldu. Bugün bünyesinde Sevinç Kurs Merkezi, Sevinç Koleji, Sevinç Anaokulu, Sevinç Yayınları ve Sevinç Portal markalarını bulunduran kurum, Türkiye genelinde toplam 27 adet kurs merkezi, 6 adet kolej ve 3 adet bağımsız anaokuluna sahip olarak büyümesini sürdürüyor. Temelinde “Köklü geçmiş ve çağdaş gelecek” mottosu yer alan kurum, Yaşayan Okul konseptiyle geleceğe ışık tutmaya, 38 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.