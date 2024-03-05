Sevim Aydın: Bir toplumun anahtarı kadının elindedir

Çalışma azmini babasından alan Sevim Aydın, kadınların iş dünyasındaki eşitliğini sağlamak ve cinsiyet ayrımcılığını yok etmek adına kadınlarla her daim iş birliği içinde.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün dünyada ve Türkiye'de çok önemli olduğunu söyleyen Aydın, "Kadınlar herşeyden önce kendilerine inansınlar. Cesaretle ve hayallerinin peşinden gitsinler. İçinizdeki ışık o kadar büyük olsun ki, etrafınızdaki karanlıklar aydınlansın" diye konuştu.

Daha Adil Bir Dünya İçin Kadınların Güçlenmesi Gerek

Erkeklerin hakim olduğu iş hayatında kadın olmanın zorluklarını yaşayan Sevim Aydın, "Erkek egemen sanayi sektöründe herkesin yapamaz dediği yolda ilerleyerek kendime ve diğer kadınlara bir örnek olmaya kararlıyım. İş dünyasında, kadınların potansiyelini sergileme ve başarıya ulaşma konusunda sınırlarını zorlayan bir iş insanıyım. Babamı iş hayatında örnek aldım. Sözleri ve davranışları hayatımda bir rehber oldu. Bugün sanayi sektöründe önemli bir konumda olmamın yanı sıra kadınların potansiyelini keşfetmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli platformlarda aktif olarak yer alıyorum. Kendi başarı hikâyemle kadınların gücünü ve kararlılığını vurgulamaya devam ediyorum. Toplumun her kesimindeki kadınların güçlenmesi, daha adil ve eşit bir gelecek için el ele vererek çalışmamız gerekiyor. Unutmayalım ki; dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ilk lider, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu düşüncelerle kadınlara adanan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" diye konuştu.