Sevilay Öztürk: Sahte arkadaşlar var, birbirlerini öpmezler bile biliyorsunuz, uzaktan öpüşülür

'Bahar' dizisinde yer alan Sevilay Öztürk, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

"Bulgaristan'da evimiz var" diyen oyuncu, "Eşimin orada işleri var. Yılbaşını orada geçirdik. Bizim oturum iznimiz olduğu için tatillerimize Bulgaristan üzerinden gidiyoruz. Geçenlerde Paris'e gittik, uygun fiyata uçuşlar var. Türkiye'de uçak bileti fiyatları uçuk. Bir de vize problemi var. Devletimizden bir hamle bekliyorum. Vize fiyatları uçuk. Eskisi kadar Bulgaristan'da ucuz değil. Sanırım onlarda Euro'ya geçecek. Bir tık daha pahalanabilir. Eşimle orada tanıştım. İnşaat projeleri var orada... Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu, Türk... Türkiye'deki camiaya çok yabancı. Bazen çekinip, rahatsız oluyor. Ben kendi camiadan biriyle evlenmek istemezdim. Bizim camianın içinde herkes oynuyor. Rol ve aldatılma var. Zamanında çok aldatıldım. Erkek tarafında medya ve sosyal medyayı kullanan sevmiyorum. Eşimin sosyal medya hesabı yok. Geç yaşta evlendim. Çocuk da istemedik" dedi.



PINAR ALTUĞ NET HAKLI

Dizide sosyetik birine hayat veren Öztürk, "Nezaket karakteriyim. Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nevra'nın en yakın arkadaşıyım. Sahte arkadaşlar var normalde, aynı oradaki gibi... Birbirlerini öpmezler bile biliyorsunuz, yanaklarla uzaktan öpüşülür. Birbirinin arkasından konuşuluyor. Kıskançlıklar ve kompleksler olduğunu biliyorum. Nezaket karakterini seviyorum, eğleniyorum. Hatice Aslan müthiş bir oyuncu, öğretici..." ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ'un 'Ekranda benden köylü kadını olmaz' sözlerine oyuncu, "Bende sarışınım ve dudağımda dolgu var. O role oturabilecek insanlar var. Ajansım, 'zengin ve sosyetik kadın tipin var' diyor. O role uygun projeler geliyor. Ekranda inandırıcı olmak önemli... İnandırıcı olmazsam, insanlar beni topa tutar. Onun açıklamasını anladım, net haklı" diye konuştu.



BİZDE AKARKEN DOLDUR OLUYOR

Genç isimlere tavsiye veren Öztürk, "Mutlaka eğitim alsınlar. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunuyum. Uzun dönem CNN TÜRK'te program yaptım. Bizim piyasada bugün işiniz var yarın yok. Çalışırken biraz birikim yapmanız gerekebiliyor. Diziye giriyorsunuz ve tutmuyor. Bazen para alamıyorsunuz. Çoğunlukla sigortasız çalışıyorsunuz. Muhakkak başka bir meslekleri de olmalı" diye konuştu. Sektördeki aynı kişilerin yer aldığı haberlerine oyuncu, "Tutmuş dizide bitince hemen bir ay sonra sonra başkasına başlıyorlar. Halit Ergeç ve Mehmet Aslantuğ'u tebrik ediyorum. Onlar geriye çekilip, kendini özletiyorlar. Sonra bomba gibi geliyorlar. Bizde akarken doldur oluyor. Bu izleyicide etki yaratmıyor. Aynı oyuncular kesinlikle dönüyor" dedi.