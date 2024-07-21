Sevil Dolmacı Gallery'nin ‘Golden Hour’ sergisi Ruins Bodrum'da

Sevil Dolmacı Gallery ve Ruins Bodrum iş birliği ile hayata geçen ve dünyaca önemli sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Golden Hour’ sergisinin açılış daveti, iş, sanat ve cemiyet çevresinden önemli isimleri bir araya getirdi. Davetliler, Ruins Bodrum’un zarif ve lüks atmosferinin tadını çıkarırken, Sevil Dolmacı Gallery’nin etkileyici sanat koleksiyonunu keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik, Sevil Dolmacı Gallery’nin tarihi dokuları çağdaş sanatla birleştirme konusundaki ustalığını bir kez daha ortaya koydu. Işık ve zamanın muhteşem etkileşimi, sergilenen eserlerin adeta mücevher gibi parlamasına olanak tanıdı. ‘Golden Hour’ sergisi, Ruins Bodrum’un zarafet ve lüksü buluşturan atmosferinde, Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki ile sanat tutkunlarına Bodrum’da eşsiz bir deneyim yaşattı. Sergide, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ gibi Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinin eserlerinden, uluslararası üne sahip Meksikalı sanatçı Bosco Sodi’nin işleri, Rafael Gomez Barros’un enstalasyonları, Robert Indiana’nın resimleri ve Tony Cragg’in heykeline dek çarpıcı eserler izleyenlerle buluştu.

Davete, iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı. Burcu Şendir, Ece Vahapoğlu, Elif Girgin, Esra Oktay-Ebru Beyzadeoğlu, Mehmet-Burcu Erçil Yayla, Mehtap Ferah, Mine Aksu, Müge Tezman Sırmabıyık, Serap Sarı, Rabia Kurşun, Sibel-Ferruh Karakaşlı, Seben-Reşat Domaç, Zafer Kozanoğlu ve Zeynep Toker gibi isimler eserleri yakından izleme fırsatı buldu.

Dünya çapında tanınan Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların heykel ve resimlerinden oluşan seçkin eserler, 15 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

GÜN BATIMIYLA GELEN İLHAM

‘Golden Hour’, izleyene renkli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını açıyor. Yaşam alanlarında yer alan dokuya organik olarak entegre edilmiş eserler, bir taraftan izleyici eğlendirirken diğer taraftan içine alarak bugüne dair gerçekliklerle yüzleşmeye aracılık ediyor. Otel ile bütünleşen, insana huzur veren bir auraya sahip söz konusu eserler, mekânın ruhuna eşlik ediyor.

Bosco Sodi’nin sergiye adını veren Kırmızı Gün Batımı adlı eseri ile Ozan Oganer’in Vespa isimli işi ve Rafael Gomez Barros’un kaşıklardan oluşan enstalasyonu,serginin en dikkat çekici eserleri arasında. Ahmet Oran’ın sergiye özel ürettiği yeni eserleri, Ekrem Yalçındağ’ın İzlenimler işi, Tony Cragg’ın Spring heykeli, Jiri Georg Dokoupil’in tuval üstüne sabun çözeltisi ve pigment uygulayarak ürettiği resmi, Robert Indiana’nın Hope serisinin yanı sıra başarılı genç Türk sanatçılardan Cem Gönül, Gençay Aytekin ve Yasin Uysallar’ın eserleri serginin öne çıkanları arasında yer alıyor.