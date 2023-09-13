Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Çağla Şıkel evleniyor mu?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Nail Gönenli ve Umut Evirgen'in evliliğe giden ilişkilerini kaleme aldı. İşte Üstündağ'ın o yazısı...

Gece hayatının en hızlı iki çapkını; Umut Evirgen ve Nail Gönenli’nin yeni ilişkilerinde kalıcı adımlar attıkları yönünde duyumlar aldım. Her ikisi de yakın arkadaş; her ikisi de playboy… İşletmeci-yönetmen Umut Evirgen, ilişkilerini göz önünde yaşarken, Avukat Nail Gönenli karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdendi. Yakışıklı avukat, 9 aydır ünlü model-sunucu Çağla Şıkel ile birlikte.

İki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, 8 yıl süren aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş, herkes bu ilişkiye bir ömür biçmişti. Ancak çift, tüm söylentileri boşa çıkardı. Aldığım duyumlara göre birbirlerine çok âşık olan çift, ilişkileri konusunda son derece ciddiymiş.

Hatta Çeşme tatilinde Gönenli, Çağla’nın annesi ve çocuklarıyla tanışmış.

Aynı şekilde Umut Evirgen de birçok ünlü isimle beraberlik yaşamış, son aşkı Alina Boz’la da ilişkisinin uzun ömürlü olmayacağı söylenip duruyordu. Alina Boz’un da 6 yıllık ilişkisi yeni bitmişti. Fakat Evirgen, güzel oyuncunun, ‘hayallerinin kadını’ olduğunu çevresine söylerken, sevgilisinin bir dediğini iki etmiyormuş. Hatta çift, ilişkilerinin ilk ayında beraber yaşamaya başlamıştı, geleceğe yönelik adımlar atma konusunda çok isteklilermiş… E ne demişler, durdular durdular, demek ki turnayı gözünden vurdular!