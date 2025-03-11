Sevgilisi Mete Atatüre ile tatile giden Duygu Sarışın'ın yüzü gülüyor

Sevgilisi Mete Atatüre ile tatile giden Duygu Sarışın'ın yüzü gülüyor. İşte detaylar...

Duygu Sarışın, Prof. Dr. sevgilisi Mete Atatüre ile tatile gitti.


Oyuncu, sevgilisiyle dört günlük tatilden karelerini paylaştı.

 

Çağatay Ulusoy ile evliliğin eşiğinden dönen Sarışın'ın tatil karelerini uçak emojisiyle Instagram'dan yayınladı.


Sevgilisinin yüzünü paylaşmayan oyuncu,

sadece Atatüre ile kahve fincanlarını yayınladı.


Dört günlük tatil sonrası Türkiye'ye dönen Sarışın'a hayranları, "Bu aşk yaradı yüzün gülüyor" mesajı gönderdi.

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